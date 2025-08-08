Спасител съобщи за много тревожна тенденция по българските плажове

Все повече стават случаите на изгубени деца на плажа. В пика на сезона, когато ивиците са препълнени, малчуганите лесно се губят от погледа на своите родители, съобщава БНТ.

Само на плажа в Крайморие, за ден е имало 5 деца, изгубени по ивицата, казва старши спасителят Васил Алексиев.

"Последният случай беше вчера, където бащата с алкохола в ръка, във водата, беше с детето си, и го пуснал със пояса на жълт флаг. Свириме му, той не може да излезе, дърпа го детето, то половината във водата… Неадекватни истории…", оплака се спасителят.

"Най-често децата са най-потърпевши както във водата, така и на сушата, но въпреки това ние - на охраняемите плажове - може да им помогнем. Предполагам какво се случва на неохраняемите плажове, когато там няма спасители, така че апелирам към родителите да внимават с децата както на сушата, така и във водата, защото има при нас случай миналия ден, където обикаляхме да търсим детето, а бащата мина покрай него, от стрес даже не си позна детето и чак на връщане разбрахме, че това дете е негово", разказа Алексиев.

