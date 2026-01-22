Снегът не спря столицата! градският транспорт тръгна по разчистени трасета

След нощния снеговалеж Столична община обяви масирана акция по почистване и обработка на пътната мрежа, като всички трасета на градския транспорт на територията на София са разчистени и проходими. На терен са работили общо 105 снегопочистващи машини, които са извършвали обработки със смеси срещу заледяване и активно снегопочистване.

Интензивна работа е извършена в районите Възраждане, Лозенец, Витоша, Овча купел, Люлин, Кремиковци и Панчарево, където са обработвани както основни, така и вътрешноквартални улици. В кварталите с по-голяма надморска височина машините са избутвали натрупаната снежна маса, като са почиствани и пътища от общинската пътна мрежа в Кремиковци, Банкя, Връбница и Панчарево, както и Южната дъга на Околовръстния път.

На Витоша е извършено опесъчаване на двата ключови планински маршрута – от кв. Драгалевци към хижа Алеко и от кв. Бояна към местността Златни мостове. По данни на общината градският транспорт се движи по обичайните си маршрути без прекъсвания.

От Столична община призовават водачите да излизат на пътя само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да шофират със съобразена скорост. Напомня се още, че собствениците на търговски и офис обекти, както и етажните собствености, са длъжни да почистят прилежащите пространства пред сградите си.

