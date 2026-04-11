След джанките, черешите скачат до небето

Пазарът на плодове започва сезона с неочаквано напрежение, а първият сигнал за ценови шок вече разбуни социалните мрежи. Джанките — иначе скромен и дори пренебрегван плод — се превърнаха в истинска сензация с цени, достигащи до 80 евро за килограм в онлайн обяви и около 45 евро на реалния пазар. И макар зелените джанки да отсъстват от стандартната потребителска кошница, за хората в Северозападна България те са незаменими — за зимнина, за подкиселяване на ястия, дори за ракия.

Търговци признават, че наличности почти липсват, а цените се диктуват от ранния внос и слабата конкуренция на местната продукция. Мариана Кандова, която се снабдява от големи борси, потвърждава — зелените джанки просто ги няма. В същото време купувачи и производители гледат с притеснение към следващия плод в календара — черешите, предава NOVA.

Миналата година имаеш регистриран случай на продажба на череши за шокиращите 267 лева за килограм — цена, която превръща плода в лукс, а не в сезонно удоволствие.

Причините се повтарят като рефрен — в началото на сезона и капризите на времето. Същият сценарий вече се разигра с ягодите, чиито цени достигнаха между 15 и 20 евро за килограм.

На този фон надеждата остава в родните производители — когато българските череши излязат на пазара, цените може да се нормализират.

