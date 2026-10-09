Скандал след визитата на Муцунски в София. Ива Михайлова го обвини в лъжа

Остър сблъсък избухна след посещението на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски в София. Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне страната заради дело след тежка катастрофа, го обвини директно, че е излъгал българското общество за възможностите й да се лекува в Северна Македония. Тя твърди, че разполага с медицински документи и становища на специалисти, според които необходимата операция и последващата рехабилитация не могат да бъдат извършени там. Михайлова отправи и серия изключително тежки въпроси около самата катастрофа и действията на хора, появили се на мястото след нея.

Муцунски излъга българското общество

„Днес външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, по време на посещението си в София, излъга българското общество и медиите, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония“, заяви Ива Михайлова във видеообръщение в социалните мрежи.

Тя припомня, че е пострадала тежко при катастрофа отпреди една година, при която, по думите й, е била ударена в собствената си лента. Срещу нея обаче се води дело в Кочани за тежко престъпление срещу безопасността на движението, а документите й са отнети и тя не може да напусне страната.

Михайлова определя думите на Муцунски като „нагли“ и „лъжа“. По думите й на съда са предоставени десетки медицински документи и експертизи, включително становище на петима невролози и неврохирурзи от държавната болница в Скопие.

Според Михайлова специалистите са категорични, че тя се нуждае от интервенция и последваща рехабилитация, за които в Северна Македония няма необходимите технически и медицински възможности.

Лекарите ми казват, че лечението не може да бъде извършено тук

„Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук“, заявява Михайлова.

По думите й в медицинските документи като възможности за лечение са посочени България, Израел и Турция. Тя допълва, че специалистите в Скопие са й препоръчали рехабилитация в Щип, но прокуратурата не й позволява да напусне Кочани дори срещу гаранция от над 80 000 евро.

„Наистина не разбирам господин Муцунски за какво пълноценно лечение говореше“, заявява тя.

Скопие разрешава български лекари, но Ива остава блокирана

При посещението си в София Муцунски заяви, че български медицински специалисти могат да посетят Северна Македония и да се включат в лекарски консилиум за оценка на състоянието на Михайлова.

Той защити здравната система на страната си и заяви, че тя предоставя адекватна и съвременна медицинска помощ. Муцунски подчерта също, че правителството не може да се намесва в решенията на съда.

Българското Министерство на външните работи потвърди, че по време на срещата между Муцунски и външния министър Велислава Петрова е било обсъдено състоянието на Ива Михайлова. София оцени като положителна готовността български лекари да се включат в консилиума, но изрази ясно очакване на Михайлова да бъде позволено да получи необходимото лечение.

Тежки въпроси за катастрофата

Ива Михайлова обаче отиде много по-далеч и отправи директни въпроси към Муцунски за обстоятелствата около катастрофата. Твърденията й не са установени от съд и представляват нейна версия за случилото се.

„Строителните работници от другата кола, която предизвика катастрофата, пътувайки към град Берово - идваха да строят вашата вила или на ваш близък?“, пита тя външния министър.

Михайлова поставя и още един изключително сериозен въпрос - кой е човекът, който според нея се е появил на мястото на произшествието минути след катастрофата.

Тя твърди, че този човек не позволил на свидетелите да си тръгнат, преди да изтрият снимките, които били направили на мястото и които според нея доказвали, че не е виновна. След това, по нейните думи, той останал насаме с полицията и техническите лица, които изготвяли скицата на произшествието.

България вече постави случая на най-високо ниво

Случаят с Ива Михайлова от месеци е тема в отношенията между София и Скопие. Българските институции настояват тя да получи достъп до необходимото лечение, а въпросът беше поставян и пред най-високите власти в Северна Македония.

Михайлова е с двойно - българско и македонско - гражданство. След катастрофата на 7 октомври 2025 г., при която има загинал и няколко пострадали, включително самата тя, срещу нея е повдигнато обвинение, а документите й са отнети.

Именно невъзможността да напусне страната за специализирано лечение се превърна в един от най-острите аспекти на случая.

Сега разрешението български лекари да я прегледат е първата видима стъпка напред. Но след публичното обвинение на Ива Михайлова, че Муцунски е представил невярна картина за възможностите й за лечение, казусът вече придобива и нов дипломатически заряд.