Рязка промяна с времето! Част от страната на нокти

Рязка промяна с времето на Голяма Богородица. Жълт код за опасен вятър изненада част от България

На 15 август, петък, в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

ВИЖ ОЩЕ: Професор от БАН отсече! Присъдата за климата у нас

Жълт код в 4 области

Синоптиците обявиха жълт предупредителен код за потенциално опасно време и силен вятър в 4 области на страната - Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Там се очаква да духа временно силен вятър от изток-североизток с пориви до 20-22 m/s.

Времето в планините

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Вятър по морето

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°.

Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.През почивните дни ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, в събота ще е слаб до умерен, в Югоизточна България предимно умерен, в неделя ще отслабне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.

ВИЖ ОЩЕ: Обрат с времето. Изненада на 17 август

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com