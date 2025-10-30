Протести в София заради кризата с боклука

Кризата с боклука в София прерасна в гражданско недоволство. Днес жителите на кварталите „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест, след като повече от месец контейнерите в районите им не се извозват редовно. Докато столичният кмет Васил Терзиев уверява, че сметосъбирането ще бъде възстановено от утре, хората настояват за трайно решение и прозрачност в управлението на отпадъците.

Блокирани булеварди и гневни жители

Протестиращите обявиха, че ще блокират движението на кръстовището на булевардите „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“ в западната част на столицата. Според тях кризата се задълбочава, а липсата на редовно сметоизвозване е превърнала кварталите им в сметища. По думите на организаторите, жителите са търпели достатъчно и излизат не само срещу мръсотията, но и срещу административното бездействие.

Кризата започна по-рано този месец, когато договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха. Нови не бяха подписани, тъй като според кмета Васил Терзиев предложените цени от фирмите изпълнителки са били „неприемливо високи“. Градоначалникът подчерта тогава, че няма „да се поддаде на рекета“ и че ще се търси алтернатива чрез общинските предприятия.

Обещание от кмета и по-ниска цена

В ефира на бТВ столичният кмет Васил Терзиев обяви, че сметосъбирането в двата квартала ще се нормализира от 30 октомври. „Вече стигнахме това, което искахме преди десетина дни – забавихме се малко, но вече нещата са под контрол за „Люлин“ и „Красно село“. В момента те се почистват от две общински структури, а занапред планът е „Софекострой“ да поеме и двата района“, каза Терзиев.

По думите му новата организация ще струва по-малко от заложените прогнозни суми: „Цената ще е под очакваната, защото няма да се използва новата техника, предвидена в предишната поръчка, което позволява значително по-ниска стойност на услугата.“

Разширяваща се криза

Докато проблемът в „Люлин“ и „Красно село“ изглежда намери временно решение, кризата може да се прехвърли и към други части на столицата. Договорите за сметопочистване в още три района изтичат до края на годината, а общината все още не е финализирала процедурите за нови изпълнители. За софиянци това означава, че въпросът с боклука остава открит – както на улицата, така и в управлението на града.

