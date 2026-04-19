Пролетно време с обрати в прогнозата за днес

Днешният ден започва спокойно със слънчево време в по-голямата част от страната, но следобед картината ще се промени. Облачността постепенно ще се увеличава, като на места ще се стигне до краткотрайни валежи. Вятърът ще бъде осезаем, а температурите ще останат в пролетни граници. Очаква се по-нестабилно време през следващите дни.

Времето през деня

Преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне ще се развие разкъсана облачност. По-значителна тя ще бъде над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Вятърът ще бъде до умерен от север-северозапад.

Максималните температури ще се задържат между 17° и 22°, по Черноморието - между 15° и 19°, а в София около 20°.

Условията в планините

В планинските райони сутрешните часове ще бъдат по-спокойни, особено в западната част на страната, където ще има повече слънце. Следобед облачността ще се увеличи и на места ще има валежи от дъжд, а по най-високите върхове и била - от сняг.

Вятърът ще бъде умерен, а в планините в Източна България - временно силен, със север-северозападна посока. Температурите ще достигат около 12° на 1200 метра и около 4° на 2000 метра.

По Черноморието

Край морето облачността ще бъде променлива, като често ще се увеличава. Само на отделни места следобед ще превали слаб дъжд. Вятърът преди обяд ще бъде слаб до умерен от северозапад, а по-късно ще се ориентира от югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 19°. Морската вода остава студена - около 12°, а вълнението ще бъде слабо, около 2 бала.

Прогнозата за новата седмица

В началото на седмицата времето ще стане по-нестабилно. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще носи краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Най-осезаеми ще бъдат те във вторник и сряда.

В понеделник вятърът ще бъде слаб, първоначално от юг-югоизток, а по-късно ще се ориентира от северозапад. Във вторник се очаква усилване на вятъра. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните в понеделник ще достигат между 18° и 23°, след което ще започнат да се понижават.

Към края на седмицата

В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Валежите ще бъдат по-редки и по-слаби. Вятърът ще отслабне, а на места временно ще стихва.

Температурите ще се понижат чувствително - минималните ще бъдат между 0° и 5°, а максималните между 11° и 16°. В събота се очаква предимно слънчево време, със слаб вятър от юг и постепенно повишение на дневните температури.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com