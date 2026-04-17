Пролетно време с обрати днес. Слънце, облаци и идващи бури

Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево, но при ясно изразени регионални различия. Над Южна България облачността ще е по-често значителна, като в югозападните райони на места ще превали дъжд. Следобед от северозапад започва ново увеличение на облачността, което ще донесе валежи в Северозападна България. Максималните температури ще достигнат между 17° и 22°, като в столицата се очакват около 20°.

Вятърът през деня ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, създавайки усещане за по-свежо време, особено в откритите райони. По Черноморието температурите ще останат по-ниски спрямо вътрешността на страната, като облачността постепенно ще намалява и ще се установи предимно слънчево време.

В планинските райони условията ще са по-динамични. Облачността ще бъде разкъсана, но в Рило-Родопската област често значителна, със валежи от дъжд, а по най-високите части - смесени валежи от дъжд и сняг. Температурите ще достигат около 12° на 1200 метра и около 5° на 2000 метра, при слаб до умерен североизточен вятър.

По крайбрежието ще преобладава слънчево време след разкъсване на облачността. Вятърът ще бъде умерен от североизток, а температурите ще се задържат между 13° и 16°. Морската вода ще бъде със температура около 11°-12°, а вълнението ще достигне 3 бала.

В събота през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще доведе до съществена промяна на времето. Облачността ще се увеличи значително и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени със гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, ще се усили и ще донесе по-студен въздух, което ще доведе до понижение на дневните температури до между 15° и 20°.

В неделя валежите постепенно ще отслабват и до обяд ще останат основно в Източна България. По-късно през деня облачността ще се разкъса и ще се установи по-спокойно и слънчево време в цялата страна.

В началото на новата седмица времето отново ще стане променливо. В понеделник денят ще започне със слънце, но привечер над западните райони ще се развие купесто-дъждовна облачност. През нощта срещу вторник и във вторник валежи със гръмотевици ще обхванат голяма част от страната. Температурите ще се задържат в интервала между 15° и 20° през деня.

В сряда и четвъртък се очаква нов период със по-сериозна облачност и валежи. След кратко спиране, дъждовете ще се активизират от юг и на места ще бъдат значителни. Вятърът ще остане слаб до умерен от изток, а температурите ще продължат да се понижават, като в края на периода максималните ще бъдат между 12° и 17°.

