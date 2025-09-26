Проф. Рачев произнесе присъдата! Как си отива септември

Противоречивият от гледна точка на времето септември си отива с 2,5 градуса повече от нормалното и с ужасно сухо време. И за октомври не се очакват сериозни валежи, обяви в редовната си рубрика за бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Днес на Мусала може да има малко дъжд и сняг, но над страната няма да има съществени валежи. Този студен фронт ще премине над страната днес и утре без съществени валежи.

Над Балканите и над България ще се формира доста хубава депресия и в понеделник ще даде по-сериозни валежи, прогнозира проф. Рачев.

2 октомври у нас ще започне с валежи, малко по-хладно ще е особено във високите котловинни полета с температури около 13-15 градуса, посочи климатологът. Той очаква от сряда, четвъртък, петък минималните температури да са около 10 градуса, а максималните около 15 градуса.

От следващата неделя обаче ни очаква стабилизиране на температурите и затопляне. Надявам се прогнозите за валежи от 40-60 литра валежи през октомври да се реализират, каза още проф. Рачев.

