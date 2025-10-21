Проф. Рачев отсече! Кога си отива хубавото време

"Mоже би затоплянето ще се задържи поне до понеделник, вторник. Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Този месец може да бъде култов по отношение на количеството валежи“.

Това показва прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев.

„В петък идва студен фронт по обедно време – между 12.15-12.30 ч. ще мине през София. Ще донесе студен въздух и ще понижи температурата. Много дълбок атлантически циклон, който ще формира опасно ветровито време в Централна и Северна Европа“.

По думите му черноморската вода е вече 18-19 градуса, на места 17. В редица градове, които са близо до реките има мъгла.

„Понеже са циклони, те си имат специфичен нрав – едните минават южно от България, други през страната, движението определя и валежите в страната“, посочи още проф. Рачев.

„Продължителността на деня е едва 10,5 часа. В неделя сменяме времето, ще спим повече“, припомни климатологът.

