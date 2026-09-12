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Хубаво време във вторник

Хубаво време във вторник

Очаква се хубаво и слънчево време във вторник. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен западен...

30 ноември | 18:10
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