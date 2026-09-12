Проф. Рачев отсече! Кога си отива хубавото време
В петък идва студен фронт по обедно време
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В петък идва студен фронт по обедно време
Очаква се в понеделник да има възможност
През втората половина на седмицата средноденонощните температури в столицата ще позволят да се пусне парното
Минималните температури ще са между минус 2 и 3 грауса. Утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в равнините ще има кратко...
Очаква се хубаво и слънчево време във вторник. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен западен...