Предупреждение за времето в Европа! Какво се чака у нас

Понижение на температурите предстои през почивните дни, но преди това затоплянето ще продължи, по-съществено изразено при минималните температури. След отрицателни стойности вчера сутринта в немалко райони, включително и в София, днес минималните температури в по-голямата част от страната бяха от 0 до 4 градуса, в столицата - 3, в крайните югозападни райони – от 7 до 9, на морските носове – до 14 градуса.

Утре минималните температури ще бъдат още малко по-високи, в повечето райони между 3° и 9°, в София - около 4°, по Черноморието – от 8° до 12°. В сутрешните часове видимостта отново ще бъде намалена, главно в низините, котловините и около водните басейни, но през деня ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност и изолирани превалявания ще има в южните и планинските райони от страната. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София - 18°, на морския бряг – от 17° до 19°. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

Ветровито ще бъде утре и по Черноморието, но слънчево. Максималните температури на въздуха и температурата на морската вода са близки - от 17° до 19°.

В планините ще духа умерен югозападен вятър, температурите по върховете ще се повишават и максималните ще бъдат 2° на Мусала до 5° на Черни връх. Ще бъде по-често облачно, на места с превалявания, главно в западната половина от Стара планина и в масивите в Югозападна България.

С валежи ще бъде утре и в много райони от Европа. Предупреждение за значителни количества е обявено във Франция, северните части на Португалия и Испания, в Германия, както и в южната ни съседка Гърция. Ще вали и в западните части от Балканите.

И у нас, в близките дни ще има и слънчеви часове, но и превалявания, в четвъртък, в южните райони, а в петък на много места в цялата страна. Валежи ще има и в събота, и в неделя, а температурите ще се понижават, но ще останат все още по-високи от обичайните за сезона.

