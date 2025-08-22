Почина тежко пострадалият работник от "Арсенал"

53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод „Арсенал" в Казанлък, е починал.

Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си, съобщи Дарик Нюз.

Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа.

По първоначална информация багерът, управляван от работника, се е запалил, докато е пренасял отпадъчен материал на територията на завода. Според очевидци мъжът не е успял да излезе от горящата кабина.

Веднага след инцидента пострадалият беше транспортиран по спешност в специализираната клиника в Пловдив с над 50% изгаряния по тялото и в критично състояние. От ръководството на „Арсенал" АД заявиха в официално прессъобщение, че мъжът е с повърхностни изгаряния.

По случая се води разследване.

Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента. Назначени са експертизи и се разпитват свидетели.

