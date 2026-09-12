Почина тежко пострадалият работник от "Арсенал"
Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента
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Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента
Багерист оцеля като по чудо, след като стар индустриален комин, който той разрушаваше, падна точно върху машината му. Инцидентът стана в Алабама, САЩ....
Фабриката е като декор от филм на ужасите, разказват колеги му От 1 до 6 г. затвор грози шефовете на загиналия под тонове бетон и желязо багерист Вал...
Около 31- метрова стена е паднала върху кабината на багера, в която е бил работникът, това съобщи директорът на Инспекция по труда Кърджали Ангел...
Огнеборците, разчистващи срутената част от сграда в бившия „Оловно-цинков комплекс" в Кърджали, откриха мъртъв затрупаният багерист. Продължава рязан...
Сигнал за срутила се част от сграда в бившия „Оловно цинков комплекс" в Кърджали е подаден днес в 16,30 часа на тел 112,съобщиха от ОД на МВР Кърджали...
Багерист е загинал при срутване в рудник "Ерма река" на "Горубсо Златоград". Друг работник е пострадал при инцидента, който е станал снощи. Трагичният...
Част от колектива на фирмата е против смяната на управителя Добрич. Багерист, който от 4 години работи във ВиК вчера бе препречил с багера си едно от...