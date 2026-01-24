Първи подробности за адския пожар в София. Има арестуван

Излязоха първи подробности за адския пожар в центъра на София, отнел живота на жена, а няколко души пострадаха, включително деца.

30-годишен мъж с психично заболяване е запалил лични вещи в апартамент на третия етаж. По първоначална информация пламъците бързо са обхванали жилището, а гъст дим е изпълнил стълбищното пространство на сградата. Именно там, вследствие на тежко задушаване, е починала 45-годишната жена.

На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната, полицията и Центъра за спешна медицинска помощ. Спасителните действия са били затруднени заради силното задимяване в общите части на сградата.

От Спешна помощ информираха, цитирани от bTV, че 9-годишно момче и две момичета – на 2 и 11 години, които са деца на загиналата жена, са хоспитализирани в „Пирогов“ с тежки интоксикации.

Мъжът й на 47 години и майка й на 71 години са транспортирани от спешните екипи във ВМА с интоксикации.

Мъжът, предизвикал пожара, незабавно е задържан от служители на СДВР, съобщава GlasNews. По случая на място е извършен оглед от служителите на реда.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, като предстои назначаването на съответни експертизи. Разследването по случая продължава.

Предстои докладване на материалите в компетентната прокуратура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com