Пълен списък с права на специалните групи пациенти у нас

Здравната система в България се основава на принципа на солидарност и равен достъп до медицинска помощ. НЗОК гарантира, че определени групи пациенти с по-специфични потребности – като деца, хора с хронични заболявания, военноинвалиди и ветерани, пенсионери с ТЕЛК и пациенти на хемодиализа – получават необходимата медицинска грижа без финансово затруднение.

Тези специални групи се нуждаят от редовно наблюдение, профилактика и специфични терапии, а системата на НЗОК осигурява както стандартни прегледи и изследвания, така и специални облекчения като освобождаване от потребителска такса за прегледи и изследвания; достъп до лекарства по специални списъци или с намалено доплащане; специализирани програми за лечение, профилактика и диспансеризация, съобщава dariknews.bg.



НЗОК за военноинвалидите и ветераните от войните:



В тази група влизат военноинвалиди, военнопострадали и ветерани от войните в България.



1. На каква медицинска помощ, по линия на НЗОК, имат право тези хора? А на дентална?



Националната здравноосигурителна каса закупува видове медицинска помощ в полза на всички здравноосигурени лица в т. ч. и военноинвалидите и ветераните в съответствие с Наредбата № 9 от 2019г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването.



2. Кои са регулярните медицински прегледи, които могат да направят при специалист?



След извършен преглед от общопрактикуващия лекар (личен лекар), съгласно здравословното състояние на здравноосигуреното лице в т. ч. и военноинвалидите и ветераните, личният лекар преценява необходимостта от насочване на пациента към специализирана медицинска помощ.



3. За кои заболявания имат право на диспансерно наблюдение?



Всички здравноосигурени лица в т. ч. и военноинвалидите и ветераните от войните, в случай че са с МКБ код на заболяване, който е диспансерен, съответно посочен в Наредба №8 от 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, подлежат на диспансерно наблюдение от личния лекар или от лекар специалист в зависимост от диспансерната диагноза.



4. Какъв е редът, за да получат безплатни лекарства, заплащани по линия на НЗОК?



Съгласно чл.15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като средствата са за сметка на държавния бюджет.



Съгласно чл. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България, ветераните от войните имат право на: лекарствени средства по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, от всички аптеки по лична рецепта. Средствата са за сметка на държавния бюджет.



На подзаконово ниво, Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите издадена от министъра на здравеопазването (Наредба № 2 от 2016 г.) урежда редът за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, съобщават от НЗОК.



Съгласно чл. 2 от горецитираната наредба, военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите по чл.4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, по списък, утвърден от министъра на здравеопазването.



С цел публичност и предоставяне на информация за пациентите, на интернет страницата на НЗОК ежемесечно се публикуват актуализирани списъци с лекарствени продукти за ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите в рубрика "Лекарства и аптеки“, подрубрика "Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали“, както следва:



1. Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните;



2. Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност;



3. Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;



4. Справки за брой аптеки, сключили договор с РЗОК/НЗОК за отпускане на лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалидите и военнопострадалите.



Средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК. Съгласно цитираните нормативни актове, средствата за тези лекарствени продукти са извън пакета за медицински дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и са за сметка на държавния бюджет.



Ежегодно Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) публикува Списък на аптеки, сключили договор за отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните за съответната година. Посоченият списък може да бъде намерен на сайта на НЗОК в меню "Лекарства и аптеки“, линк "Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали“.



5. Изписват ли се тези лекарства на електронна рецепта?



В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ) и Закона за ветераните от войните на Република България (ЗВВРБ) са посочени правните основания за получаване на лекарствени продукти по лекарско предписание на военноинвалиди, военнопострадали и ветерани от войните.



Предписването на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите към настоящият момент е на хартиена рецептурна бланка (МЗ - НЗОК № 5Б) по образец, съгласно приложение № 2 към Наредба № 2 от 29 юли 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, издадена от Министерство на здравеопазването (МЗ).



Предписването на лекарствени продукти на ветераните от войните, към настоящият момент също е на хартиена рецептурна бланка (МЗ - НЗОК № 5В) по образец, съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните, издадена от МЗ.



Към настоящият момент, предписването и отпускането на лекарствени продукти, за ветерани от войните, военноинвалидите и военнопострадалите ще продължи по досегашния ред – на хартиена рецептурна бланка до осигуряването на техническа възможност за тяхното електронно предписване и отпускане.



6. Заплащат ли потребителска такса?



Съгласно чл. 37 от Закона за здравното осигуряване военноинвалидите, ветераните от войните и военнопострадали са освободени от заплащане на потребителска такса.



Военноинвалидите и ветераните от войните имат всички права на здравноосигурените граждани, като право на безплатна болнична и извънболнична помощ в лечебни заведения сключили договор с НЗОК. Също така имат право на частично или напълно платени от НЗОК лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите, в количества до 30 дни, изписвани с "Рецептурна книжка на военноинвалид/военнопострадал“ на "Рецептурна бланка - бл.МЗ-НЗОК №5Б" и "Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5В". Имат право на помощни средства, покривани изцяло или частично от НЗОК. При преосвидетелстване имат право на облекчена процедура като не се изисква повторна оценка на инвалидността при признат военен произход на увреждането.



Военноинвалидите са освободени от заплащането на потребителски такси при преглед и лечение.



НЗОК за пенсионерите с решение на ТЕЛК:



1. На каква медицинска и дентална помощ, по линия на НЗОК, имат право тези хора?



Националната здравноосигурителна каса закупува видове медицинска помощ в полза на всички здравноосигурени лица в т. ч. и за всички пенсионерите независимо дали са с решение на ТЕЛК в съответствие с Наредбата № 9 от 2019г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването



2. Имат ли право на диспансерно наблюдение?



Всички здравноосигурени лица в т. ч. и всички пенсионери, в случай че са с МКБ код на заболяване, който е диспансерен, съответно посочен в Наредба №8 от 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, подлежат на диспансерно наблюдение от личния лекар или от лекар специалист в зависимост от диспансерната диагноза



3. Как получават лекарства по линия на НЗОК?



Пенсионерите с решение на ТЕЛК получават лекарства, заплащани от НЗОК, по същия ред както всички здравноосигурени лица.



4. Освободени ли са от потребителска такса?



В чл.37 от ЗЗО е посочено , че се определят по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От заплащане на тези суми се освобождават пациенти със заболявания, определени по списък посочен в Приложение № 11 към НРД за МД 2023-2025 г.



Пенсионерите с решение на ТЕЛК имат всички права на здравноосигурените граждани, като единствено са освободени от потребителски такси ако са с над 71% неработоспособност.



Ако са с решение на ТЕЛК с право на работа и работят, заплащането на здравноосигурителни вноски е за тяхна сметка.



Диспансерното наблюдение се осъществява съгласно Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.



Важна информация:



Въпросите, свързани със сроковете на освидетелстване, обжалване на решенията на ТЕЛК и цялостната организация на медицинската експертиза, са от компетенциите на Министерството на здравеопазването и регионалните центрове по здравеопазване, а не на НЗОК.



При достигане на пенсионна възраст по чл. 68 КСО, срокът на инвалидността може да бъде определен като пожизнен, като преосвидетелстване може да се извърши по искане на лицето или контролните органи.



За по-конкретна информация по даден индивидуален казус, можете да се обърнете към Информационния център на НАП на телефон 070018700.



НЗОК за децата, настанени в социални домове:



1. На каква медицинска и дентална помощ, по линия на НЗОК, имат право?



Всички деца до 18г. възраст получават медицинска и дентална помощ в съответствие с Наредба № 9 от 2019г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК



2. Как получават лекарства по линия на НЗОК?



Децата, настанени в социални домове, получават лекарства, заплащани от НЗОК, по същия ред като всички здравноосигурени деца



3. Освободени ли са от потребителска такса?



В чл.37 от ЗЗО е посочено , че от заплащане на потребителска такса са освободени всички малолетни и непълнолетни лица.



НЗОК за социално слабите граждани в България:



1.На каква медицинска и дентална помощ, по линия на НЗОК, имат право?



НЗОК заплаща за медицинска и дентална помощ съответствие с Наредба № 9 от 2019г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК само за лица с непрекъснати здравноосигурителни права.



2. Заплащат ли потребителска такса?



В чл.37 от ЗЗО е посочено , че от заплащане на потребителска такса са освободени социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.



3. Факт е, че много от тези хора не са здравноосигурени. Имат ли право все пак на медицинска помощ в подобни случаи?



НЗОК заплаща за пакета медицинска и дентална помощ само за лица с непрекъснати здравноосигурителни права. В случай, че лицето попада в категорията на лицата, определени като социално слаби, нямат доход и/или лично имущество, което да осигурява участие в здравноосигурителния процес, НЗОК урежда закупуването на дейностите за болнична медицинска помощ по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, съгласно Закона за бюджета на НЗОК. В тези случаи заплащането се извършва чрез целеви средства от Агенцията за социално подпомагане.



Съгласно Закона за бюджета на НЗОК: "Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК целеви средства за извършена диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на Министерски съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходването на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.“



В чл.2 и чл.3 от Постановление № 17 на Министерски съвет от 2007 г. са описани необходимите документи за попълване от здравно неосигуреното лице при постъпване в лечебното заведение за болнична помощ, както и начина на заплащане на средствата за извършеното лечение на съответното лечебно заведение.



За повече конкретна информация и процедури, лицата могат да се обръщат към Агенцията за социално подпомагане или към районните здравноосигурителни каси (РЗОК).



НЗОК за лишените от свобода лица в България:



1. На каква медицинска и дентална помощ, по линия на НЗОК, имат право?



Директорът на РЗОК и председателите на съответните РК на БЛС съгласувано с директора на съответното заведение осъществяват служебен избор на общопрактикуващ лекар за лишени от свобода лица.



Тази тема е свързана със Закон за изпълнение на наказанията и задържане под стража



2. Как могат да ползват специализирана и болнична медицинска помощ?



Всички лишени от свобода получават статут на здравноосигурени от момента на задържането им. Здравните вноски се внасят от държавния бюджет чрез Министерство на правосъдието. При необходимост от лечение, което не може да бъде осъществено в болницата на затвора или института на МВР, осъдените ползват пакета на НЗОК за провеждане на необходимото лечение.

