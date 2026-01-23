Отиде си легендарен готвач! Грижеше се за националите ни

На 81-годишна възраст почина легендарният готвач Нейчо Нейчев. Той беше дълги години и готвач на националния отбор по футбол на България. Грижил се е за играчите на две световни първенства - в Мексико през 1986 г. и в САЩ през 1994 г.На първия Мондиал "лъвовете" са водени от Иван Вуцов, као тогава за първи път България излиза от групата си и участва в директните елиминации, където на осминафинала губи от домакините с 0:2.

В Щатите пък четата на Димитър Пенев, който почина на 3 януари, постигна най-големия успех в родния футбол, след като завърши на четвърто място и спечели бронзови медали, а Христо Стоичков стана голмайстор на Мондиала.

Кончината на Нейчо Нейчев бе отбеляза и от самия Стоичков, който публикува в профила си:

„Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят! Бат Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята! Готвеше ни прекрасно! Националният отбор беше под „негово командване“ и на Мондиал'86, и на Мондиал'94! Чудесен човек, беше ни като баща! Светъл път, бат Нейчо!“.

