Опашки по гранични пунктове, трафикът е интензивен

Трафикът е интензивен тази сутрин на Граничния контролно-пропускателен (ГКПП) пункт "Капитан Андреево“ на границата с Турция на вход за леки автомобили и на ГКПП "Калотина“ на границата със Сърбия – на изход за леки автомобили, показват данните на "Гранична полиция“.

Продължава да е спряна фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово–Бекет, която временно преустанови работа на 22 август заради ниското ниво на река Дунав.

Поради основния ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението и преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител, напомнят от "Гранична полиция“.

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково" на границата с Република Северна Македония в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

От "Гранична полиция“ припомнят, че по дестинацията Рудозем–Ксанти на пътя от гръцка страна се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

