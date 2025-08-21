Ново бедствие у нас. Цяло село трепери

Пожар е обхванал голяма площ гори в района на Голямо село, община Бобов дол.

Това каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

По думите ѝ пожарът е между местността Бинека и с. Голямо село, община Бобов дол.

На място работят пет екипа на пожарната от Бобов дол, Дупница и Кюстендил.

Сигналът за пожара е подаден около 20:30 часа. Огънят е обхванал голяма площ суха растителност, засега няма опасност за населението, допълни Табачка.

