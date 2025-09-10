Нов удар на мечката стръвница. Сопот в паника

Мечката стръвница, която влезе в манастира "Св. Спас" в Сопот, отново се е върнала снощи и е изяла още едно от агнетата за курбан.

Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира. Служителите са я прогонили към планината с автомобил.

Днес в 11:00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стопанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки.

Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предложена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел, информира БНТ.

Местната власт призова по никакъв начин да не се се храни ида не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.

