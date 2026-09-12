Нов удар на мечката стръвница. Сопот в паника
Чака се решение за отстрел
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Чака се решение за отстрел
Няма обяснение защо някой би го направил
Между 300 и 500 лева е поръчката в ресторант, онлайн излиза по-евтино
Всичко станало пред очите на десетки зяпачи
Местните не могат да преценят дали това е на добър или лош късмет
Готово е, когато с едно тръсване, само се отделя от кокала и пада в тавата
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Джипът е господарят на улицата. Не по света, а у нас. За него правилата са някаква досадна подробност, местата за инвалиди - най-доброто място за парк...
Пенсионерът Атанас Атанасов спечели голямата награда от Великденската томбола, която бе разиграна днес преди обед в Русе. Той отнесе у дома си живото...
Легендата на българския футбол Христо Стоичков доказа, че обожава месо на скара. Камата публикува интересни снимки в официалния си профил в Инстаграм...
Готвачът на Владимир Кличко гарантира на украинеца победа над Кубрат Пулев. Шеф Дейвид Уилямс приготвял специално агнешко месо, печено на скара, с пом...
Стара Загора. Гергьовско агне ще отнесе у дома жокея победител на кушията за Тодоровден в старозагорското село Михайлово. Награди ще има и за коня поб...
Стара Загора. Гергьовско агне ще отнесе у дома жокея-победител на кушията за Тодоров ден в старозагорското село Михайлово. Награди ще има и за коня-по...
Болно агне е причината за заразата
Сливен. Поляната на Карандила събра 400 души от цялата страна на събор в събота. Той се провежда всяка година над Сливен. Освен агнешко за вип гостите...