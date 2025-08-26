НОИ с важна информация за пенсионирането

Експерти ще отговарят на въпросите за пенсиониране.

Българо-германски консултации по пенсионни въпроси ще има от 16 до 18 септември 2025 г. в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Бургас. Експерти от двете държави ще дават разяснения по конкретни случаи, свързани с преценка на права в областта на пенсиите на хората, живеещи у нас, които имат осигурителни периоди, придобити съгласно законодателството и на България и на Германия. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Всички заинтересовани ще имат възможност да се консултират по въпроси, свързани с условията за придобиване на право на пенсии, преизчисляване и изплащане на пенсии съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в европейските регламенти, както и за очаквания размер на бъдещата им пенсия.

Консултациите ще се проведат според предварително направени графици в сградата на териториално поделение на НОИ в Бургас на бул. „Стефан Стамболов“ № 126. Приемното време на експертите и за трите дни е от 9:00 ч. до 16:30 ч. Желаещите могат да си запишат приемен час на телефони 02/926 16 80 и 0882 187 680 или на електронна поща: [email protected].

За по-голяма ефективност на консултациите е препоръчително всеки записал се да носи със себе си документите си за трудов/осигурителен стаж, всички дипломи за образование и курсове, както и документ за самоличност. За признаването на осигурителен стаж за майчинство жените биха могли да представят и акт за раждане на дете/деца, съветват от НОИ.

Консултациите са безплатни и се предоставят по желание на български или на немски език.

През април подобни консултации имаше и в Хамбург, Германия.

