Най-лошата новина за едно от момичетата, скочили от влак. Мистерията се заплита

Говори министър Гроздан Караджов

28 авг 25 | 8:46
2160
Агенция Стандарт

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура.

Това съобщи в ефира на „Здравей, България” вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

„За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като „началник на движение”. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той. 

Припомняме, че във вторник две млади жени - българка на 20 и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура.

