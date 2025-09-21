Навръх Деня на независимостта: Културата си дава среща в Петрич с "вход свободен"

Безплатни музикални и театрални представления, рисуване с вино и творчески работилници за жителите и гостите на града от 22 до 28 септември

Фестивалът „Арт Будилник“ ще превърне Петрич в център на културата за седмицата от 22 до 28 септември. Грандиозното културно събитие е под патронажа на община Петрич и стартира навръх Деня на независимостта, като организаторите от Сдружение „Арт Будилник“ са подготвили за жителите и гостите на града 14 събития в рамките на 7 дни и куп звездни участници. Всички събития от програмата са с „вход свободен“. Част от тях ще се проведат насред магичната атмосфера на Хераклея Синтика.

Именно в сърцето на античния град, в понеделник ще бъде даден старт на фестивала с концерта-спектакъл „Валсът на розите“ на виртуозния Евгени Генчев. Специално за събитието, сред останките от Хераклея Синтика ще бъде разположен и неговият роял. Непосредствено преди това, на същото място, жителите и гостите на града ще имат възможност да участват в още едно необикновено преживяване – рисуване с вино и кауза. То се прави в партньорство с информационната кампания ПромениКартинката на „Филип Морис“, като художничката Ева Кирова ще помага на участниците да превърнат всяка капка вино в щрих с послание за по-чиста природа и по-смислено бъдеще.

В сряда, 24 септември, звездата на Народния театър Деян Донков гостува на града с моноспектакъла „Камбаната“, а в петък – 26 септември - жителите и гостите на Петрич ще имат възможност да се насладят и на концерт на неповторимите Destiny Quartet. За събота, 27 септември, организаторите са подготвили още една специална изненада – мултимедиен спектакъл и концерт на легендите Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Фестивалът ще бъде закрит в неделя, 28 септември с прожекция на филма „Заведи ме вкъщи“ по книгата на Михаил Вешим. Тя ще бъде с участието лично на самия Вешим и с режисьора на лентата Мартин Геновски.

Програмата включва и културни срещи с още големи имена като Мария Лалева, която ще представи своята нова книга „Пътища от огън“, Георги Бърдаров и неговото „Адажио за Мария“ и Георги Тошев, който ще представи книгите и филмите си за Катя Паскалева и Георги Парцалев.

Помислено е и за най-малките. Богатата културна програма се допълва от два спектакъла на Благоевградския куклен театър и детска театрална работилница, а също и със спектакъл на Фолклорна формация Хераклея.

„От Сдружение „Арт Будилник“ сме много щастливи, че община Петрич за втори път ни кани да гостуваме на града. Горда съм, че в последните три години фестивалът се доказа като дом на представителите на големите изкуства – театър, музика, кино, куклен театър и представя културата, която всички обичаме, в съчетание с най-красивите дестинации в града“, коментира председателят на Сдружение „Арт Будилник“ Елизабет Методиева.

Режисьорът и преподавател в НАТФИЗ Мартин Геновски, който е и член на борда на сдружението, пък посочи, че заедно с Методиева и актрисата София Бобчева са го създали, за да може културата да стига до възможно най-много точки в страната. „Именно затова събитията са безплатни за публиката – за да са достъпни за всички и всеки, който иска да се „събуди“ за културата, да може да ги посети“, допълни той. Геновски припомни също, че при всяко издание на фестивала се отдава почит и на легендарни и обичани от всички актьори, които за съжаление вече не са сред нас. При изданието в Петрич – на Катя Паскалева, която е родом оттам и тази година се навършват 80 години от рождението й, а също и на Георги Парцалев, от чието рождение през 2025 г. се навършват 100 години.

