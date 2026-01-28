На светло. Всяка тротинетка с паспорт

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да създаде и да поддържа единен национален регистър на електрическите тротинетки и техните собственици, реши парламентът.

Депутатите приеха на първо и второ четене в едно заседание промени в Закона за движението по пътищата, внесени от Кирил Добрев („БСП – Обединена левица“) и Андрей Рунчев (ГЕРБ – СДС).

Измененията предвиждат в единния национален регистър, освен информация за собствениците, да се вписва и фабричен или сериен номер, марка, модел, постоянна номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост, собствена маса, област и община, в която е извършена регистрацията, регистрационен номер на електрическата тротинетка, предава БТА.

С промените се прецизират последните приети текстове в Закона за движението по пътищата, според които се вменява на общинските съвети с наредба да определят условията и реда за регистрация на електрическите тротинетки. Измененията предвиждат до три месеца от влизането в сила на измененията Министерският съвет да приеме съответната наредба, а до пет месеца да бъде изграден регистърът на електрическите тротинетки.

Освен това, с промените се дава възможност за монтиране върху светофарите на устройства, предназначени за контрол на правилата за движение и за видеонаблюдение.

Най-важното, според мен е, че ще фигурира и собственика на тротинетката и при произшествия ще може да му се търси отговорност и да му се налагат санкции, коментира Емил Янков ("Възраждане"). Няма да има кой знае колко положителен ефект от промените, но все пак сме длъжни да пробваме до момента, в който Народното събрание узрее за изцяло нов закон, смята той.

