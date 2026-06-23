На морето скочиха! Елате да видите, преди да плюете

Снимки от Централния плаж на Созопол разбиха прогнозите, че туристи тази година няма и няма да има. Ивицата е пълна с хора. Кадрите са публикувани от жителка на Созопол, която апелира хората да спрат с негативизма.

„За всички "доброжелатели," "притеснени", че Созопол ще остане без туристи, успокойте се! Плажът е по-пълен от обичайното за сезона! А колкото за цените по заведенията - има за всеки според джоба. Не се хабете да снимате касови бележки, доста банално вече, а се наслаждавайте на прекрасното лято!“, пише тя в социалните мрежи.

Подобна е картинката и на другите места по Южното Черноморие. Всички курорти се радват на туристи, които към този момент предимно са българи. Времето е горещо, перфектно за плаж. А прогнозите са да стане още по-топло.

„Въпреки постоянния хейт срещу българското Черноморие и бранша, гости има. Резервациите са следващите месеци вървят с пълна сила. Туристическите обекти работят, заведенията и баровете са пълни. С настъпването на астрономическото лято и отпускарските месеци юли и август, очакваме потокът и интересът да се увеличи още повече“, споделят от бранша.

И без това лятото е прекалено кратко, грабвайте от него максимално..., апелират те.

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