Мощен трус в Гърция, три града у нас се разюляха

Мощно земетресение с магнитуд М=5.0 е регистрирано в района на полуостров Халкидики тази нощ.

По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, събитието от 22 септември 2025 г., от 04:19 часа българско време е с епицентър на 150 км от град Петрич, на 215 км от град Благоевград и на 280 км от град София.

След това в последвалите часове са регистрирани още земетресения с магнитуд между 4,2 по Рихтер и 3,1 по Рихтер.

Земетресението е регистрирано и от Европейския сеизмологичен център. Там също е оценен труса с магнитуд от 5 по Рихтер.

Земетресението е усетено и у нас в района на Сандански, Гоце Делчев и Петрич, както и в Северна Македония.

