Второ земетресение в Гърция! Засегна Божията земя

Второ земетресение удари Гърция. Турс с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е бил регистрирано рано тази сутрин на Света гора, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е бил в 4:20 ч. местно (и българско време) с епицентър на полуостров Атон, Северна Гърция, и по-конкретно – на 11 км западно-северозападно от административния център на монашеската република Карея. Дълбочината на огнището се оценява на 11,8 км.

Земетресението е било усетено и в района на Солун. Не се съобщава за пострадали хора и щети.

По-рано трус с магнитуд 5 по Рихтер разтърси полуостров Халкидики и бе усетен в три града у нас - Сандански, Гоце Делчев и Петрич.

