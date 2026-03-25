Мальовица грабна приза за еко курорт, Рила се очертава като нов туристически център

Еко курортът в Мальовица беше отличен с наградата за зелен хотел и ризорт на годината по време на осмите Български туристически награди, като това постави фокус върху устойчивото развитие на планинския туризъм у нас, съобщава travelnews.bg. Заедно с отличието за вътрешна дестинация на годината за Община Сапарева баня, наградата очерта потенциала на Рила като модерна туристическа зона, която не се изчерпва само с зимните спортове. Представители на двете дестинации вече обсъждат съвместни инициативи за развитие на региона и привличане на нови туристи.

Осмите Български туристически награди събраха водещи представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, които бяха оценявани от международно жури с участието на експерти от САЩ, Швейцария, Великобритания и България. Ново попълнение в журито е д-р Сийка Кацарова - първата българка, застанала начело на европейската СПА асоциация ЕСПА. Форумът премина под мотото „Туризъм, който лекува“, като акцентът беше поставен върху балнеологията и историческите традиции на страната в тази сфера.

Историята на лечебния туризъм у нас има дълбоки корени - още в древността Акве калиде край днешен Бургас е привличал владетели като император Нерон и Филип Македонски, а по-късно и султан Сюлейман Великолепни. Този контекст беше използван като основа за дискусии за развитието на съвременния СПА и уелнес туризъм.

Сред отличените тази година се открои и крайбрежният сегмент. Наградата за крайбрежен хотел и ризорт беше присъдена на Secrets Sunny Beach Resort and Spa, който вече има и международно признание с отличието TUI Global Hotel Awards Quality Winner 2025. Бутиковият хотел на годината стана Paradise Bay в Созопол, разположен в района на Райския залив.

В категорията за дестинации община Царево за втора поредна година получи отличието за ваканционни имоти, след като отчете значителен ръст в туристическите приходи и силен интерес за предстоящия сезон. Наградата беше връчена от заместник-министъра на туризма Павлин Петров.

Ресторант на годината стана EDEN в Пловдив, който се откроява като една от най-мащабните инвестиции в сектора. В сферата на туристическите услуги отличието за туристическа агенция на годината получи GIRAMONDO, която беше отличена заради активността си в далечни дестинации и успешното обслужване на клиенти в сложна международна обстановка. Наградата беше връчена от министъра на туризма Ирена Георгиева.

Събитието, организирано от списание Гранд хотели с подкрепата на Министерството на туризма, се превърна и в платформа за нови партньорства и координация между различни дестинации. Форумът показа, че секторът търси нов баланс между устойчивост, качество и конкурентоспособност на международния пазар.

