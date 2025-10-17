Лошото време се завръща. Ето къде ще удари днес

Над по-голямата част от страната днес ще преобладава облачно време. Временни разкъсвания на облачността ще има преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра надморска височина - от сняг. През нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 13°.

Над планините ще е облачно, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла и намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Седмица напред

В събота ще преобладава облачно време, на места все още с валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува относително по-студен въздух. В неделя още сутринта облачността над повечето райони от Северна България ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над Южна и североизточните райони; там на места все още ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне, но ще запази посоката си от северозапад. Температурите ще са с градус-два по-ниски.

През първите дни от новата седмица в цялата страна ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб, ще се ориентира от изток, после от североизток, а във вторник в източната половина от страната ще се усили до умерен. На отделни места в низините сутрин видимостта ще е намалена или ще има ниска облачност. Ще се понижат и минималните температури, в затворените котловини ще са близки до нулата и ще има условия за слана. Максималните ще са предимно между 13° и 18°. Във вторник високата облачност постепенно ще се увеличава. В средата на седмицата ще има променлива облачност, на места с валежи, предимно слаби. Ще има и слабо затопляне.

