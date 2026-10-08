Цената на кебапчето и истината за България

Кебапчето, което само преди пет години е струвало около 50-60 стотинки, днес вече се продава за 70 евроцента. Наглед малкият пример от пазара показва мащаба на поскъпването, което през последните години засегна почти всички основни храни у нас.

Мартин и Валентин продават кебапчета и кюфтета по пазарите и усещат увеличението на разходите директно в бизнеса си. По думите им причината далеч не е само в цената на месото.

Дължи се на високата инфлация. Цените на абсолютно всичко скачат. Купуваме по-скъпо, продаваме по-скъпо, обяснява пред NOVA Мартин.

По-високи са цените на въглищата, хляба, сосовете, безалкохолните напитки и практически всичко необходимо за приготвянето и продажбата на готова храна.

Примерът с кебапчето е част от значително по-голяма промяна в цените в България. Данните на Евростат, сравняващи края на 2015 г. с края на 2025 г., показват сериозно поскъпване на основните стоки и услуги. Общият ръст на цените у нас за десетилетието е с около 10 процентни пункта над средния за Европейския съюз.

Най-силно българските домакинства усещат промяната при храните. За десет години те са поскъпнали с около 85%, докато средното увеличение в ЕС е близо 50%. Сред държавите от Общността по-голям ръст отчита единствено Унгария – над 100%. Румъния е непосредствено след България с около 84%, а в Естония и Литва увеличението е около 80%.

При някои от най-често купуваните продукти поскъпването е още по-сериозно. Хлябът в България е поскъпнал със 131% спрямо 2015 г., при средно 51% за ЕС. Цените на месото и прясното мляко са с над 60% нагоре, а яйцата вече струват приблизително двойно повече в сравнение с преди десетилетие.

Плодовете и зеленчуците също са сред продуктите със сериозен ценови скок – малко над 90% за България при около 50% средно за Европейския съюз.

Особено силно ускорение при цените на храните се наблюдава след началото на войната в Украйна. Докато през 2017 г. увеличението спрямо базовия период е било около 5%, четири години по-късно то вече се е доближавало до 30%. След началото на войната е отчетено рязко ускоряване на поскъпването.

Увеличението не се ограничава до хранителните продукти. Разходите за жилище, вода, електроенергия и газ в България са нараснали с около 65% за десет години при малко над 40% средно за ЕС. При образованието увеличението у нас надхвърля 70%, докато средното за Общността е малко над 20%.

На пазар във Вършец търговците виждат и друг ефект от високите цени – клиентите стават по-малко.

“Цените са по-високи, затова няма толкова купувачи“, обяснява продавач на плодове и зеленчуци.

Купувачите също признават, че промяната се усеща осезаемо в семейния бюджет. Особено сериозно според тях е поскъпването на хляба, месото и млечните продукти.

Въпреки това някои приемат ситуацията философски. “Човек трябва да гледа в бъдещето. Пари-колкото толкова. И повече да са, пак ще ги похарчиш и пак няма да ти стигнат“, коментира клиент на пазара.

А на въпроса как българинът издържа на постоянно растящите разходи, друг купувач отговаря само с една дума:

“Стоически.“