Кой празнува имен ден на 24 март - ден преди Благовещение

Днес, 24 март, ден преди Благовещение, православната църква почита паметта на св. преподобни Захария и св. Артемон Селевкийски. Имен ден празнуват Захари, Захарина, Зарко и Хари. Празникът съчетава духовна дълбочина с повод за лична радост за носещите тези имена. Денят е свързан с смирение, вяра и отдаденост на Бога.

Св. Захария - пример за смирение и духовна чистота

Преподобният Захария живял през четвърти век в Египет. Той бил син на християнина Карион и още като млад поел по пътя на монашеството заедно с своя баща.

В пустинните обители на Египет той се отличил с дълбока вяра и духовна сила. Макар да бил по-млад от останалите монаси, Захария получил особена Божия благодат.

Когато говорел за вярата, усещал силно духовно горене. На въпрос какво прави монаха истински монах, той отговорил: „Онова, което непрестанно ни кара да изпълняваме Божиите заповеди.“

На друг въпрос - какво означава да бъдеш монах - Захария подчертал значението на смирението. Той останал в историята като пример за послушание, чистота и истинска вяра, въпреки че се упокоил млад.

Св. Артемон - разпространител на християнството

Свети Артемон живял в първите векове на християнството, когато новата вяра започвала да се утвърждава в езическия свят. Християнските общности се създавали постепенно, особено в градовете, където апостолите проповядвали.

Апостол Павел проповядвал Божието слово в Селевкия, където положил основите на християнската общност. По-късно именно там се изявил Артемон.

През втори век той бил избран за първи епископ на града. Артемон се отличил с грижа към вярващите, особено към бедните и вдовиците, и с отдаденост към Христовото учение.

Той служил като духовен пример с слово и дела и доживял до дълбока старост. В началото на трети век се упокоил в мир, оставяйки след себе си силно духовно наследство.

