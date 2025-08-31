Климатолог с най-важната прогноза. Какво ни чака през септември

В последния ден на август и в навечерието на септември възниква въпросът:

Подходящо ли е времето за море?

Според климатолога Христо Попов отговорът е по-скоро положителен. „Не можем да кажем, че не става за море в момента. Просто не е онова горещо време, с което сме свикнали – да се „пържим“ на плажа. Но за любителите на ветровите спортове сега е жътва. Има подходящ вятър за уиндсърф, парапланер и всичко, свързано с вятъра“, заяви той пред Нова телевизия.

Макар и по-хладно, морето остава добра опция за кратък уикенд отдих, особено след краткотрайните валежи, които ще се извалят в петък.

Динамично време и предупреждения за бури в началото на септември

Попов подчерта, че климатичните промени продължават да пренареждат представите ни за сезоните – лятото вече не е синоним само на топлина и слънце, а есента не винаги започва с дъжд. „Малко се обръщат нещата и трябва да се настроим“, каза той.

Днес валежи се очакват в Западна, Централна и Северна България – най-вече около Велико Търново, Плевен и Ловеч. За тези райони е издаден жълт код. „Нека не се подценява – видяхме вече случаи на наводнения при подобни предупреждения“, предупреди климатологът.

Той акцентира и върху възможни силни ветрове, свързани със студен фронт, като съветва хората да не излизат навън без сериозна причина при преминаване на бурите.

Топъл и приятен септември с надежда за слънчеви празници

Въпреки динамиката в началото на месеца, прогнозата за септември е по-скоро благоприятна. Попов посочи, че времето около 6 септември – празничния уикенд – изглежда слънчево и подходящо за пътувания, с възможни кратки превалявания в петък.

„Разбира се, динамиката е голяма – нека следим прогнозите“, апелира той. Като цяло очакванията са за топъл и приятен септември, който ще позволи удължаване на летните настроения, но с повече дъжд и вятър като напомняне, че есента вече чука на вратата.

