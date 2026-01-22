Камиони блокират границата с Турция още от ранни зори

Трафикът към Турция е изключително натоварен още в ранните часове на деня, като най-сериозно е струпването на товарни автомобили на граничните контролно-пропускателни пунктове Капитан Андреево и Лесово. Данните са на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР.

Очаква се засиленият трафик да се запази през целия ден заради активния товарообмен и натоварения международен транспортен коридор.

По границата с Гърция от 20 януари през пункта Рудозем-Ксанти се пропускат леки автомобили и товарни превозни средства до 3,5 тона. Същото ограничение важи и за граничните преходи в района на Златоград, Маказа и Ивайловград. На пунктовете Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода движението е разрешено за всички видове превозни средства – леки коли, автобуси и тежкотоварни камиони, като към момента не се съобщава за сериозни затруднения.

Нормален остава трафикът и по границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния. От Гранична полиция напомнят на водачите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да се подготвят за възможни изчаквания, особено при пътуване към Турция в пиковите часове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com