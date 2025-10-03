Извънредно! Наш град обяви бедствено положение заради наводнения

В черноморския град Царево е обявено бедствено положение. Това съобщи преди минути пред бТВ кметът на общината.

След мощни дъждове по южното Черноморие най-усложнено е в района на Царево и Бургас.

Двама души са закъсали в района на Царево, има закъсали автомобили в кв. Меден Рудник на големия град.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи от дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм на кв.м в Царево и от над 410 мм в село Изгрев.

В тази връзка след заседание на Общински кризисен щаб, се обявява бедствено положение на територията на община Царево. Днес, 03.10.2025 г. ,се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини.

Социалния патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

Пътят Царево-Изгрев-Малко Търново е затворен за движение.

Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътяг от гр. Царево през къмпинг Арапя и Оазис до Лозенец. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

