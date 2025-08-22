Извънредна новина от Пирогов за момичето, ранено от камикадзето Виктор

От спешната болница "Пирогов" дадоха извънредна информация за едно от момичетата, пострадало при зверската катастрофа в София, при която 21-годишният Виктор Илиев разцепи с Ауди автобус от градския транспорт, чакащ на светофар.

Екипът на проф. д-р Николай Габровски оперира 18-годишната млада жена, която пострада тежко в ПТП-то между лек автомобил и автобус на градския транспорт.

Операциите, която извършиха пироговските неврохирурзи са част поредица от сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката.

Към момента младата жена е настанена в неврореанимацията на университетската болница "Пирогов" на апаратна вентилация.

Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия, поясниха от "Пирогов".

