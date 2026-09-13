Извънредна новина от Пирогов за момичето, ранено от камикадзето Виктор
Екипът на проф. д-р Николай Габровски оперира 18-годишната млада жена
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Екипът на проф. д-р Николай Габровски оперира 18-годишната млада жена
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Продуцент от гей движението със съветници роми атакува столицата Певици и карикатуристи ще се включат в голямото политическо риалити наесен "Кандида...
Трябва да се превърнем в едно общество, в което подобни различия нямат значение. Това заяви по време на гостуването си в сутрешния блок на bTV кандида...