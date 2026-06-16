Излязоха тревожни данни за втората пенсия

Средният размер на пожизнените втори пенсии от универсалните пенсионни фондове в България е едва 55,88 евро и не е достатъчен дори за закупуването на стандартна потребителска кошница с основни продукти. Това показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към края на март.

По същото време кошница от 21 основни стоки, включваща 20 хранителни продукта и литър бензин, струва около 61 евро. Така размерът на средната пожизнена втора пенсия остава под необходимите средства за покриване дори на най-базови месечни разходи.

Само 21% получават пожизнена втора пенсия

Още по-тревожен е фактът, че едва 21% от хората, достигнали пенсионна възраст и започнали да получават средства от универсалните пенсионни фондове, разполагат с достатъчно натрупани средства за пожизнена пенсия.

Останалите близо 79% получават парите си под формата на разсрочени плащания за ограничен период, най-често между една и три години. След изчерпване на средствата по личните им партиди те ще разчитат единствено на държавната пенсия, която е намалена заради участието им във втория пенсионен стълб.

Така системата, създадена с идеята да осигурява допълнителен доход след пенсиониране, на практика не успява да гарантира дългосрочна финансова подкрепа за по-голямата част от осигурените лица.

Защо вторите пенсии са толкова ниски

Според експерти причините за ниските пенсии са комплексни. Сред тях са сравнително ниските доходи, върху които хората са били осигурявани през годините, ниският размер на осигурителната вноска от 5%, периодичните икономически кризи и ограниченията пред доходността на пенсионните фондове.

Сериозно влияние оказва и фактът, че ръстът на заплатите в България значително изпреварва доходността, реализирана от инвестициите на пенсионните дружества.

През 2002 г., когато стартира системата на универсалните пенсионни фондове, средната работна заплата в страната е била 272 лева. Към март 2026 г. тя достига 1475 евро. Това представлява увеличение над десет пъти, което не може да бъде компенсирано от натрупаната доходност по индивидуалните партиди.

В резултат на това осигурителните вноски, правени преди години, се оказват недостатъчни спрямо днешните доходи и цени.

Какви суми получават пенсионерите

Пожизнените пенсии от универсалните пенсионни фондове са разделени в три основни категории.

Най-висок е броят на хората, избрали вариант с първоначално по-високи плащания и последваща пожизнена пенсия. Този модел е предпочетен от 8409 души, а средният размер на изплащаната сума е 135,56 евро.

Пожизнени пенсии с гарантиран период на изплащане получават 1026 души. При тях средната месечна сума е 49,44 евро. Този вариант гарантира, че при смърт на пенсионера средствата ще продължат да се изплащат на наследниците му до изтичане на определения срок.

Най-малко са хората с класическа пожизнена пенсия без допълнителни условия – едва 189 души. Средният размер на получаваните от тях средства е 55,88 евро месечно.

Средният размер на разсрочените плащания е 282,70 евро, но при голяма част от хората тези средства ще бъдат изчерпани за по-малко от година. Само около 3% от пенсионерите с разсрочени плащания ще ги получават за повече от три години.

Средно по 4422 евро в партида

Данните на КФН показват, че към края на март средният размер на натрупаните средства в универсален пенсионен фонд е 4422,71 евро на човек.

Тази сума би била достатъчна за получаване на минималната държавна пенсия за стаж и възраст, която в момента е 322,37 евро, за период от около 14 месеца.

Ако пенсионер избере минималното допустимо разсрочено плащане от около 48 евро месечно, натрупаните средства могат да му стигнат за приблизително седем години и половина.

Намалява интересът към доброволните фондове

Негативна тенденция се наблюдава и при доброволните пенсионни фондове. Към края на март в тях са осигурени 627 640 души, което е с 1686 по-малко спрямо края на предходната година.

Средната месечна вноска за трета пенсия достига 56,61 евро, а средният размер на натрупаните средства по партида е 1356,11 евро.

Въпреки това доброволните фондове продължават да управляват значителен финансов ресурс от над 851 млн. евро.

Въпреки значителните активи и растящите постъпления, данните показват, че за голяма част от бъдещите пенсионери вторият пенсионен стълб все още не успява да осигури съществено увеличение на доходите след пенсиониране.

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