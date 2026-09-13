Излязоха тревожни данни за втората пенсия
Защо тя продължава да е толкова ниска
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Защо тя продължава да е толкова ниска
Срокът за заявлението е три месеца
Свързано е с изплащането на част от парите
Новото съоръжение край Бараково е изградено върху индустриален терен и ще произвежда 12 GWh зелена енергия годишно
Има ли съществени размествания в нагласите на хората
По-силна е от първата днес
Тази година новорегистрираните коли втора ръка са 105,252
Каква е причината?
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С нея са свързани легенди в киното
През 2024 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 99 308 лица
Не могат да догонят темповете на инфлация
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От септември случаите на коронавирус в Русия значително се увеличават
Най-много са желаещите по биология и здравно образование - 1331
Доходността на универсалните пенсионни фондове се възстановява през 2019 г. след отчетения спад за 2018 г.
Сотвил-ле-Руан. Еврошампионката на 100 м от Хелзинки 2012 Ивет Лалова затвърди отличната си форма и на турнира в Сотвил-ле Руан (Фр). Спринтьорката з...