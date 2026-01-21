Общество

Ключова новина за втората пенсия!

Срокът за заявлението е три месеца

21 яну 26 | 20:27
Стандарт Новини

В срок от 1 септември до 30 ноември 2026 г. ще можете да подадете заявление по образец до пенсионното дружество, управляващо Универсалният пенсионен фонд /УПФ/, където сте осигурен.

"Промяната в Кодекса за социалното осигуряване е изключително важна – това е тема, която беше предмет на обсъждане години наред, а въвеждането на мултифондовия модел във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване е на база на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“, обясни министърът на финансите Теменужка Петкова. 

На въпросите, които занимават всеки от нас, отговарят от Комисията по финансов надзор, цитирани от ФОКУС.

След получаване на необходимата информация и консултиране ще може да изберете конкретен подфонд. В УПФ задължително ще има 3 вида подфондове:

– динамичен подфонд – до 90 на сто от активите му ще бъдат инвестирани във финансови инструменти с променлив доход (напр. акции)

– балансиран подфонд – до 55 на сто от активите във финансови инструменти с променлив доход;

– консервативен подфонд – до 25 на сто от активите във финансови инструменти с променлив доход.

Важно!! Ако ви остават 3 или по-малко години до възрастта за пенсиониране, задължително участвате в консервативен подфонд).

В ДПФ създаването на подфондовете ще е по свободна преценка на пенсионното дружество (дали да създаде подфондове и ако да – какви и колко). Ако се създават подфондове, задължително ще трябва да бъде създаден балансиран подфонд.

Автор Стандарт Новини
