Общество

Грипна ваканция в Бургас и Пловдив

Във Варна се връщат в клас

Грипна ваканция в Бургас и Пловдив
Снимка: https://pixabay.com/
27 яну 26 | 7:31
234

Грипната обстановка в страната остава сложна. В Пловдив обявиха грипна епидемия, а от сряда влизат в сила противоепидемичните мерки в областта.

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип - 225 случая на 10 000 души население.

В Бургас пък мерките са в сила до края на работната седмица. В част от другите области заболеваемостта достига и дори надхвърля епидемичните нива. До момента в предепидемична обстановка бяха София - област, Велико Търново, Русе и Смолян, а към тях се присъединяват Сливен, Търговище, Монтана и Плевен.

На този фон от днес учениците във Варна се връщат в клас, след като грипната епидемия в областта беше отменена. В клас вече са и учениците в Добричко след седмица на дистанционно обучение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:

Още по тема здраве
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Фаро
преди 0 секунди

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://lnk.ink/taina

Откажи