Голяма промяна за 160 000. Една такса се променя

Голяма промяна за 160 000 ловци в България. Годишната такса за презаверка на ловен билет на български граждани е 7,67 евро. За презаверка на ловен билет на представители на дипломатическите мисии и на чужденци таксата е 25,56 евро. Това предвиждат промени в тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, които са пуснати за обществено обсъждане.

С промените всъщност се уточнява коя от двете такси е за българските ловци и коя е за чужденци. В момента тестовете в тарифата така са написани, че и двете такси трябва да бъдат плащани от българските ловци - едната за издаване и заверка на билет за лов, а другата за самата административна услуга. Предвижда промяната да влезе в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародване в “Държавен вестник”.

