Внезапно си отиде топ археолог

Само на 48 години си отиде топ археологът доц. д-р Камен Станев. Младият учен е починал внезапно в събота, след кратко боледуване, съобщи Марица.

"Археологическата общност загуби доц. д-р Камен Станев - изключителен археолог, учен, велик човек с огромно сърце и красива душа, голям приятел на Бургаския музей. Почивай в мир, скъпи приятелю!", написаха от Регионалния исторически музей в Бургас.

"С дълбока скръб съобщаваме, че след кратко боледуване внезапно ни напусна нашият колега доц. д-р Камен Станев. Прекрасен човек, учен и приятел. Поклон пред паметта му!", пък написаха от Кирило-Методиевски научен център при БАН, където Станев бе доцент.

Погребението на младия пловдивски археолог ще бъде на 20 април, в 12 часа на Рогошките гробища.

Доц. Камен Станев от Кирило-Методиевския научен център - БАН проучваше миграционните процеси и градския живот по българските земи през Ранното средновековие. Той бе един от малкото изследователи на средновековното археологическо наследство на Пловдив.

