Ето ги новите цени за градския транспорт в София

От Центъра за градска мобилност обявиха добра новина за пътуванията в столицата след превалутирането от лев в евро.

Ето какво съобщиха от ЦГМ:

Преминаваме към евро! Цените са надолу.

От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро. Цените – в полза на пътниците!

Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 €

Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €

Месечна карта от 50 лв. 25,50 €

Годишна карта от 365 лв. 185 €

Закръглянето на цените след превалутирането е в полза на пътниците.

За такава практика се чуват гласове от много места, за да не се създава напрежение след влизането в Еврозоната.

