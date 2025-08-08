Ето ги най-топлите дни през август, след тях мощен фронт обръща времето

През следващите 12-13 дни Европа отново ще се затопли, но температурите в Югоизточна Европа няма да достигнат прогнозираните 40 градуса.

Oчаква се те да бъдат между 35-37 градуса, а в някои райони - до 38 градуса, прогнозират от "Метео Балканс".

Към края на август, около 25-и, се очаква мощен атмосферен фронт, който ще напомни, че есента наближава.

След този фронт температурите на Балканите бавно ще се повишават, но едва ще достигнат 30–35 градуса.

Най-топлите дни през август ще са между 10-и и 15-и август.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com