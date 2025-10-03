Драма на летището в София, има задържан

Задържаха жена, закъсняла за качването на самолет от София за Лондон (Лутън), а след това звъннала на 112, че на борда има бомба, за да забави полета.

Сигналът за взривно устройство е подаден на 2 октомври, съобщава NOVA. Самолетът трябвало да излети в 19 часа вчера, а машината се забавила заради нейното обаждане.

В крайна сметка обаче жената не успяла да се качи, тъй като била задържана. Полицията разкри, че тя е на 52 години и е от Твърдица. С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг.

Жената няма предишни противообществени прояви, заради които да е била арестувана. Прокуратурата ще ѝ повдигне обвинение.

