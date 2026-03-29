Домино от катастрофи. Пострада дете

Три катастрофи на магистрала "Хемус" край Шумен за по-малко от час, съобщиха от полицията в областния град.



В единия от инцидентите, възникнал в посока към София, за преглед в шуменската болница е откарано 10-годишно дете, което си е ударило главата. То е освободено без травматични увреждания.



В другото произшествие, с материални щети, е самокатастрофирал водач, а в третия сигнал се съобщава за самокатастрофирал водач на лек автомобил в посока Варна.



Водачите да шофират внимателно, апелират от полицията. Възможно е на места след обилния валеж да има условия за възникване на аквапланинг.



Екипи на РУ- Нови пазар ще подпомагат движението в тези участъци на магистралата.



От АПИ съобщават: Движението при км 353 на АМ "Хемус", в посока София се осъществява временно в една лента поради ПТП. Ограничено е преминаването по изпреварващата лента в участъка. Трафикът се пренасочва в активната лента и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

