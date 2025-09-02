Добри новини за собствениците на тези автомобили

Да се въведат данъчни облекчения за собствениците на електрически автомобили, предвижда нов Закон за насърчаване на електрическата мобилност, качен за обществено обсъждане. Общините трябва да са готови с такива мерки, които да влязат в сила от следващата година.



Стимулите за навлизане на пазара на електрически превозни средства, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ могат да включват:



1. Финансиране на мерки и дейности по Програма за насърчаване на електрическата мобилност в рамките на бюджета на Министерство на иновациите и растежа;



2. Стимулиране закупуването на електрически превозни средства чрез фондове и инструменти, включително Националния доверителен екофонд, финансиращ проекти по Инвестиционната програма за климата – електромобили;



3. Диференциране на размера на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили и освобождаване от данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси;



4. Данъчни облекчения, в зависимост от екологичната категория за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;



5. Държавна подкрепа за реализацията на проекти за изграждане на зарядни станции, включително чрез предоставяне на право на ползване върху имоти – публична и частна държавна собственост.



Общинският съвет може да въвежда безплатно или при преференциални условия паркиране на електрически автомобили.



Местните органи ще са длъжни да вземат мерки за разполагането на зарядни станции за бързо зареждане с публичен достъп с минимална изходна мощност от 22 kW. Като за всяка община, с население над 5000/10 000 души се разполага не по-малко от една зарядна станция, във всеки областен център - не по-малко от три, в градове с население над 100 000 души - минимум 5, в такива с над 300 000 души - поне 10 зарядни станции, а с над 1 000 000 души - не по-малко от 60 зарядни станции.



Няма да се изисква издаване на становище и сключване на договор за присъединяване с оператора на електроразпределителната мрежа, когато краен клиент изгражда зарядна точка/заряден център за своя собствена употреба в застроен имот.



Общините ще отговарят за разгръщане на публично достъпна инфраструктура за зареждане с електрическа енергия за лекотоварни и тежкотоварни електрически превозни средства в рамките на уличната мрежа, общинските сгради, терени и обекти на уличната мрежа.

Кметовете ще трябва да предвиждат в подробните устройствени планове обособени терени – публична общинска и/или общинска частна собственост – за изграждане на зарядни станции, пише още в законопроекта, предава pariteni.bg.



През последните десетилетия в България липсват ефективни мерки за устойчиво развитие на транспорта. Автопаркът е сред най-замърсяващите в ЕС – около 80% от автомобилите са на възраст над 15 години, а над 85% са с бензинови или дизелови двигатели с високи емисии.

На първо място, чрез предлагания Закона за насърчаване на електрическата мобилност ще се преодолеят предизвикателствата с липсващата инфраструктура, което се очаква да доведе до популяризирането на електромобилността в България и чрез нея да се постигне увеличаване на броя на закупените електрически превозни средства, които да достигнат общо 30 000 закупени нови и употребявани електромобили и плъгин хибриди до средата на 2026 г.



Предлаганият закон ще стимулира изграждането на зарядна инфраструктура достигайки до изграждането на поне 5 000 публични точки за зареждане на електромобили, разположени на междуградската пътна мрежа, в централните части на 50-те основни български градове, и в жилищните зони на тези градове, като включва най-малко 15 хъба за бързозарядни станции по магистралите и поне 200 бързи зарядни станции на входовете и изходите на градовете, на общинска територия или в частни обекти като търговски центрове, бензиностанции и други.

