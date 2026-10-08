България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

България се включи в инициативата „Глобален уикенд за осиновяване“ (Global Adoption Weekend) на Mars, който през 2026 г. обединява над 30 държави в подкрепа на осиновяването на домашни любимци. У нас компанията подкрепи приюта в Горни Богров с дарение на лакомства за кучета, а нейни служители се включиха в разходки и освежаване на пространството за посетители заедно с доброволците от сдружение „Бандата на 1500-те“. Подкрепата надгражда съвместната им кампания „Всяка лапа има характер“, в рамките на която Mars помогна и за създаването на пространство за поведенчески оценки, за да могат бъдещите стопани да направят информиран избор при осиновяване.

Ново проучване на Mars сред над 26 000 души в 14 държави показва защо подобна подкрепа е необходима. Сред хората, които обмислят осиновяване, 33% се притесняват от неизвестната медицинска история на животното, 27% – от поведенческото му минало, а 25% – дали то ще се впише в домакинството. Същевременно 28% от настоящите стопани на домашни любимци заявяват желание да осиновят в бъдеще при подходящи насоки и подкрепа.

В отговор компанията представя Mars Adoption Hub – нова онлайн платформа с експертни съвети, включително от научния институт Waltham Petcare Science Institute, и практически ресурси за подготовка преди осиновяването и грижа след него.

В България кампанията „Всяка лапа има характер“ на Mars и „Бандата на 1500-те“ поставя акцент върху един от тези въпроси – поведението на кучето и съвместимостта му с бъдещия стопанин. В създаденото с подкрепата на Mars пространство в приюта в Горни Богров кучетата могат да бъдат наблюдавани в по-спокойна среда. Поведенческите оценки дават информация за характера, реакциите и нуждите им, която помага на осиновителите да преценят дали животното е подходящо за техния начин на живот. Кампанията насърчава хората да отделят време да опознаят кучето и да попитат за поведенческа оценка, вместо да избират единствено по външния му вид.

Този месец служителите на Mars в България имаха възможност лично да опознаят част от кучетата в приюта. Под ръководството на обучени доброволци от „Бандата на 1500-те“ те прекараха време с животните извън клетките и се включиха в разходките им. Екипът помогна и за леко освежаване на пространството за посетители.

Според екипа на „Бандата на 1500-те“ редовните разходки и общуването с хора са важна част от грижата за кучетата в приюта. Те осигуряват движение и занимание и помагат на животните да се чувстват по-спокойни при бъдещи срещи с потенциални осиновители.

„Благодарим на служителите на Mars в България, че отделиха време и внимание на кучетата в приюта. За нас това е една разходка, но за тях е чакан момент да излязат от клетката. Каним всеки, който иска да помогне, да се присъедини към нас в Горни Богров всяка неделя между 10:00 и 14:00 ч. Не е нужно да са готови да осиновят – дори няколко часа от тяхното време могат да направят деня на едно куче по-хубав“, сподели Розалин Шмих, съосновател на „Бандата на 1500-те“.

„Щастливи сме, че екипът ни в България успя да се включи лично в инициативата и да прекара време с кучетата в Горни Богров. Именно тези срещи помагат да разберем колко различно е всяко животно и защо опознаването му е толкова важно преди осиновяване. Благодарим на „Бандата на 1500-те“, че ни дадоха възможност да бъдем част от ежедневната им работа. В Mars вярваме, че всяко куче заслужава любящ и постоянен дом. Затова с кампанията ни „Всяка лапа има характер“ насърчаваме хората да направят информиран избор, съобразен с нуждите на животното и с грижите, които могат да му осигурят“, сподели Кремена Лефтерова, мениджър „Човешки ресурси“ в Mars, Inc., за регион Балкани.

Повече информация за доброволческите разходки с кучетата и условията за участие е достъпна на сайта на „Бандата на 1500-те“.