Ето я горчивата истина за пенсиите и прага под нищетата

Предстоящото осъвременяване на пенсиите от 1 юли, рекламирано като спасителен пояс срещу инфлацията, е напът да се превърне в тежък социален абсурд. Вместо по-достоен живот, реалното увеличение по т.нар. „швейцарско правило“ ще вкара в капана на законовия таван двойно повече българи, ощетявайки най-заслужилите с висок осигурителен принос. Докато държавата замразява максималните прагове, над 700 000 наши сънародници ще продължат да кретат под официалната линия на бедност, сочат данните на НОИ.

Парадоксът: Повече труд, по-малко пари

Точно 15 800 възрастни граждани ще се окажат брутално „прецакани“ от държавната машина в средата на лятото. Поради заложения в закона максимален таван от 1738,40 евро (или точно 3400 лева), тези хора няма да получат нито цент от реално изчисленото им увеличение. Те ще взимат сума, значително по-ниска от това, което им се полага по право въз основа на реалните удръжки, правени от заплатите им през годините.

Към юни 2026 г. хората, ограничени от този таван, са 9195 души. С планираната индексация от 7,8% обаче, броят им буквално ще набъбне почти двойно, тъй като новите размери на пенсиите ще се ударят в нормативната стена. Законът казва ясно: никой, освен шепа хора на висши държавни длъжности, няма право на повече, парите над лимита остават в полза на фиска.

Фискална суша в разгара на политическа криза

Въпреки експертните мнения, че таванът трябва да расте автоматично заедно с останалите пенсии, той остава непоклатимо замразен на нивата си от 2022 г.. Причината е прозаична – празната хазна и очертаващият се огромен дефицит в държавните финанси.

Политическата криза от края на 2025 г. остави страната без редовен държавен бюджет, заради което в момента се движим по т.нар. „удължителен закон“. И макар социалното министерство и НОИ да обещават внасяне на новата план-сметка „до дни“, надежда за вдигане на максималната пенсия няма.

Кой стига върха?

Профилът на пенсионерите на тавана показва интересна тенденция. Оказва се, че дори осигуряването на максимален доход не е гаранция за максимална пенсия. До лимита се добират предимно кадри с т.нар. „превърнат стаж“. Това са основно служители от сектор „Сигурност“ – военни и полицаи, както и миньори, летци и водолази от първа и втора категория труд. Средният зачетен стаж в тази група е зашеметяващ – 59 години и 6 месеца, въпреки че реалният им трудов път на бюро или в трета категория е едва една трета от това време.

Армия от бедни в капана на оцеляването

На другия полюс ситуацията е направо зловеща. Минималната пенсия за стаж и възраст все пак ще се вдигне по силата на извънредни промени в удължителния закон и ще достигне 347,51 евро (при 322,37 евро досега).

Този скок от 7,8% обаче е напълно козметичен на фона на реалното поскъпване на живота. Официалната линия на бедност за България през 2026 г. е закована на 390,63 евро (764 лева).

Статистиката на НОИ е безмилостна - към юни 2026 г общо 850 247 българи получават пенсии и добавки под прага на бедност.

След 1 юли броят им ще се стопи незначително. Под линията на оцеляването остават 712 600 души.

Така социалната реформа у нас продължава да прилича на игра на криеница с числата. Държавата наказва хората с високи доходи чрез тавани, а най-бедните оставя в капана на вечното оцеляване.



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